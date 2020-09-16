Суд в Солигорске арестовал двух членов стачкома «Беларуськалия» на 10 суток

Суд Солигорского района арестовал представителей cтачечного комитета «Беларуськалия» Александра Новика и Павла Пученю на 10 суток по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пишет телеграм-канал стачкома.

15 сентября Новика и Пученю задержали в Солигорском РОВД, куда те явились по повесткам, вручённым днем ранее, писал стачком. На задержанных составили протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.