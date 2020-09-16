МВД опубликовало видеозапись на которой студент, заявивший в суде об избиениях в РУВД, отказывается от своих слов

Студент БГУИР Михаил Клачков на видеозаписи, опубликованной пресс-службой МВД, отказался от своих слов об избиениях сотрудниками милиции в РУВД Центрального района, куда его доставили 13 сентября после задержания на воскресном марше.

Голос за кадром спросил у студента, нормально ли к нему относились в РУВД. Тот ответил — «да, как и ко всем задержанным». По его словам, он заявил в суде о применении к нему физической силы «для пиара».



— Для хайпа? — переспросил мужчина за кадром.

— Да, для хайпа, — ответил Клачков.

15 сентября на заседании по административному делу об участии в несанкционированном массовом мероприятии (часть 1 статьи 23.34 КоАП) задержанный студент БГУИР Михаил Клачков заявил, что был «избит сотрудниками РУВД Центрального района», которые «пробовали получить доступ к его телефону и данным телеграма». Сообщалось, что «сотрудники вывели его в тамбур и били до того момента, пока он не потерял сознание». Слова Клачкова передавала в телеграм-канале организация «Задзіночанне беларускіх студэнтаў». Канал заметил, что около 22:00 аккаунт Клачкова в телеграме был онлайн.



За участие в акции суд арестовал Михаила Клачкова на 10 суток.