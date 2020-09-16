Суд арестовал фотокорреспондентов Александра Васюковича и Уладзя Гридина на 11 суток

Фрунзенский районный суд Минска арестовал фотокорреспондента Александра Васюковича на 11 суток за участие в несанкционированном мероприятии 13 сентября, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».

Журналист не присутствовал в зале, а участвовал в заседании по скайпу из изолятора на Окрестина.

Такой же срок суд назначил фотокорреспонденту Уладзю Гридину, передает БАЖ.

15 сентября судья отправила дела Васюковича и Гридина на доработку. Согласно старому протоколу, журналисты участвовали в митинге на улице Романовская слобода. В этом месте не было протестов, но именно на этой улице находится бар, в котором задержали Васюковича и Гридина, писала «Беларуская ассоциация журналистов».

По новому протоколу, передавала БАЖ, Васюковичу по-прежнему вменяют участие в акции, но уже в другое время и в другом месте — в 19:00-19:05 в районе станции метро «Пушкинская».

В протоколе Гридина указано то же самое, пишет «Радыё Свабода».

Обновлено в 17:21. Добавлена информация об аресте Уладзя Гридина.