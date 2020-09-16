Беларус рассказал правозащитникам об изнасиловании дубинкой после задержания на протестах; МВД и СК это отрицают

Правозащитная организация Human Rights Watch 14 сентября опубликовала доклад со свидетельствами насилия, пыток и жестокого обращения со стороны силовиков по отношению к задержанным в период протестов после проведения президентских выборов.

Один из пострадавших, 30-летний программист Алесь, рассказал правозащитникам об изнасиловании дубинкой и избиениях.

По его словам, которые передает HRW, он был задержан в центре Минска 11 августа. Насилие совершил старший сотрудник ОМОН в милицейской машине. В докладе сказано, что свои слова мужчина подтвердил медицинскими документами, где говорилось о зафиксированных у него гематомах в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговой травме и сотрясении мозга. Медпомощь он получил 13 августа.

«[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать — дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы — два передних зуба покрошились», — цитирует постарадавшего HRW.

Начальник криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич заявил, что «нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции». Всего в СК подано более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны милиции во время протестов, но нет ни одного про изнасилования, сказал Казакевич,

Представитель МВД считает, что информация об изнасиловании сотрудниками милиции «является фейком».

«Изнасиловать в автозаке нельзя», — сказал Казакевич.