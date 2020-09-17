Правозащитники признали политзаключенными еще 12 обвиняемых по делу о массовых беспорядках

Девять правозащитных организаций Беларуси признали политзаключенными еще 12 обвиняемых по делу о массовых беспорядках (стать 293 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

В частности, правозащитники требуют немедленно освободить и прекратить преследование Сергея Капанца, Дениса Кирещенко, Алексея Короткова, Станислава Михайлова, Елены Мовшук, Олега Мозгова, Дэвида Мастицкого, Николая Сасева, Игоря Соловья, Егора Сугойдя, Дениса Чикалева и Вячеслава Шелемета.

Всех их задержали по обвинению в участии в массовых беспорядках. Правозащитники расценивают это преследование как политически мотивированное. Они отмечают, что демонстранты, которые вышли мирно выразить свое мнение по поводу итогов президентских выборов, не устраивали массовые беспорядки: не портили имущество, ничего не поджигали, не оказывали вооруженное сопротивление силовикам и не прибегали к массовым убийствам.

Всего правозащитники признали политзаключенными в Беларуси 70 человек.