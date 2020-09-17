Европарламент призвал ЕС отказаться от проведения в Беларуси ЧМ по хоккею и ввести санкции

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой, среди прочего, поддержали Координационный совет оппозиции, предложили ввести санкции против высшего беларуского руководства и призвали отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси.

Депутаты призывают ЕС ввести персональные санкции в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов, репрессии и насилие в Беларуси, включая Александра Лукашенко; призвали изучить возможность включения в санкционный список граждан России, непосредственно вовлеченных в поддержку режима Лукашенко в Беларуси.

Кроме этого, парламентарии призывают национальные федерации по хоккею стран ЕС и всех демократических стран обратиться к Международной федерации хоккея с просьбой отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.



Европарламент приветствует деятельность Координационного совета, называя его «переходным представительством народа». Резолюция призывает руководство ЕС оказывать содействие совету и требует немедленного освобождения его членов, находящихся под арестом.