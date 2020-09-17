Уволился директор Института социологии НАН, подтвердивший данные о низком уровне доверия к Лукашенко

С должности директора Института социологии НАН Беларуси увольняется Геннадий Коршунов, подтвердивший слитый в июне документ о низком уровне доверия Александру Лукашенко. Об этом сам Коршунов написал в фейсбуке.

Коршунов не объяснил причин ухода с должности. По его словам, он увольняется по соглашению сторон.

«18 сентября 2020 года будет последний для меня день работы в статусе директора Института социологии НАН Беларуси. Очень хочется верить, что мой уход никак не скажется на работе моих любимых», — написал он.

Его дочь Арина Коршунова написала в твиттере, что отца уволили.

майго бацьку звольнілі.



а пакуль ён - лепшае, што здарылася з Інстытутам Сацыялогіі НАН РБ. pic.twitter.com/8raYSXJY46 — арчы 97% (@patrickstea) September 17, 2020

В июне 2020 года «Наша Ніва» опубликовала исследование уровня доверия к беларуской власти, проведенное Институтом социологии НАН в марте-апреле этого года. Согласно нему, рейтинг доверия к Александру Лукашенко составлял на тот момент 24%, к ЦИК и ее главе Лидии Ермошиной — 11%.

Геннадий Коршунов в интервью «Народной Воле» подтвердил достоверность этих данных.