Лукашенко: мы вынуждены закрыть государственную границу с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь» сказал, что «вынужден закрыть государственную границу с Литвой и Польшей». Трансляция форума идет на канале АТН.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

Также он добавил: «Я вынужден последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны».

Пока неясно, подписаны ли соответствующие указы. Сообщений о закрытии границ на сайте президента Беларуси нет.

Как передает Onliner, в Сморгонской пограничной группе сообщили, что о никакой информации о закрытии границы с Литвой им не поступало. Пункты пропуска Гроднеснкой пограничной работают в штатном режиме: у них тоже «официальной информации о закрытии границы с Польшей нет». В Брестской пограничной группе также не знают о закрытии границы с Украиной, отмечает издание.

Обновлено в 21:24: новость дополнена информацией Onliner.