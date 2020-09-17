Гомельский журналист Евгений Меркис получил 15 суток ареста

Новобелицкий районный суд Гомеля назначил 15 суток ареста местному журналисту Евгению Меркису, сообщает «Радио Свобода». Судья признал его виновным по статье 23.34 (нарушение правил проведения массовых мероприятий).

Заседание проходило в отделе полиции, на него никуда не пустили.

В конце августа журналисту уже назначили 5 суток по той же статье.

Сейчас в Гомеле отбывает 10 суток ареста еще одна журналистка — Марина Дробышевская.