МВД рассылает SMS с просьбой сообщить в милицию о гражданах, нарушающих «правила общежития»

Абонентам операторов МТС и Life:) приходят SMS с призывом обращаться в милицию, если они стали очевидцами «нарушений правил общежития» и действий лиц, использующих «незарегистрированную символику». Полный текст сообщения:

«Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!»

«В соответствии со статьей 24 Закона Беларуси "О рекламе", оператор обязан распространить социальную рекламу по запросу госорганов — такой запрос поступил в компанию от МВД», — прокомментировала пресс-служба МТС массовую рассылку изданию Onliner.