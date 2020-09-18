Милиция выписала журналисту справку, в которой назвала его «участником противоборствующей стороны против действующей власти»

Милиция выписала журналисту «Першага Рэгіёну» Сергею Гордиевичу справку, в которой указано, что он «является активным участником противоборствующей стороны против действующей власти», пишет «Першы Рэгіён».

16 сентября в суде Дрогичинского района прошло заседание по делу Гордиевича, в результате которого корреспондент был признан невиновным. Ранее на журналиста составили протокол по статье 9.3. КоАП (оскорбление) по заявлению одного из комментаторов вайбер-чата.

В материалах дела, указывает «Першы Рэгiён», есть справка от 9 сентября, подписанная участковым инспектором милиции Дрогичинского РОВД, капитаном милиции Игорем Кобринцом.

«Гр-н Гордиевич Сергей Андреевич, 22.06.1971 г/р, (адрес проживания) от явки в Дрогичинский РОВД отказался в категорической форме, мотивировав это тем, что он отказывается общаться с сотрудниками Дрогичинского РОВД. По имеющейся оперативной информации данный гражданин является активным участником противоборствующей стороны против действующей власти», — сказано в справке.

По сообщению издания, Гордиевич отказался являться в милицию по приглашениям через телефонный звонок, и направлял в начале августа электронную жалобу по этому поводу в РОВД. Корреспондент требовал, чтобы его вызывали через повестку.