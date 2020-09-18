Председатель стачкома МТЗ и член президиума КС Сергей Дылевский вышел на свободу

Член президиума Координационного совета и председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел на свободу после административного ареста, пишет TUT.by.

25 августа суд Заводского района Минска арестовал Дылевского на 10 суток — его признали виновным в «организации несанкционированной акции». Дылевского задержали на проходной МТЗ «в рамках административного процесса», позже его доставили в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

3 сентября суд назначил Дылевскому новые 15 суток ареста за «участие в акции 23 августа» по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).