МВД опубликовало видео с мужчиной, который разорвал государственный флаг

В телеграм-канале пресс-службы МВД опубликовали видео с жителем Жлобина, который разорвал государственный флаг.

Пресс-служба министерства утверждает, что мужчина снял государственный флаг с флагштока, который находится рядом с Дворцом культуры металлургов. После этого пытался его поджечь, разорвал полотнище и часть выбросил в ближайший водоем.

«Идея зародилась. Залез, снял» — прокомментировал мужчина свой поступок.

По факту надругательства над государственной символикой возбуждено уголовное дело.