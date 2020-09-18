Госпогранкомитет: охрана границы с Литвой и Польшей проходит в усиленном режиме

Государственный пограничный комитет прокомментировал «закрытие границ» с Литвой и Польшей и сообщил, что охрана на них усилена, пишет TUT.by.

«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», — сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

Ранее Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь» сказал, что «вынужден закрыть государственную границу с Литвой и Польшей».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.