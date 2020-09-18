Пограничники не пропускают людей с товарами через границу с Польшей; ГТК объяснил это пресечением ввоза запрещенных товаров

Пограничная служба не пропускает людей с товарами через пограничный переход «Варшавский мост» с Польшей, пишет Onliner со ссылкой на очевидцев.

«Никаких нормативных документов не предоставляют. Говорят, в Беларуси введен бестоварный въезд», — сообщили изданию очевидцы.

В дежурной службе Брестской таможни изданию сказали, что подразделение работает в прежнем режиме, никаких документов на бестоварный въезд нет.

В пресс-службе Таможенного комитета Onliner сообщили, что беларуская таможня усилила операции таможенного контроля.

«С целью пресечения попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров личного пользования, на основании использования системы анализа и управления рисками проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что такие подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании.

«С учетом закрытия рядом стран своих границ количество пересекающих таможенную границу физлиц сократилось практически в пять раз. Если в прошлом году в сутки границу пересекало порядка 90 тысяч физлиц, то сегодня — не более 20 тысяч. Несмотря на существенное увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу, отмечается рост пресеченных таможенниками попыток перемещения наркотиков», — сообщили изданию в ГТК.

Ранее Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь» сказал, что «вынужден закрыть государственную границу с Литвой и Польшей».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.