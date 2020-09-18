Член президиума Координационного совета Мария Колесникова арестована до 8 ноября. Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

«Мера пресечения была избрана, и когда было предъявлено обвинение, не изменена, соответственно, она и осталась в таком виде, в котором ее избрали 8 сентября. Избирается она на два месяца, и вот, соответственно, получается срок избранной меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября», — уточнила Казак.