Пропавший ноутбук секретаря Координационного совета нашелся, новый пароль от электронной почты — kgb123

Пропавший ноутбук секретаря Координационного совета Антона Родненкова нашелся в районе здания КГБ, сообщает KYKY.

Через специальную программу он смог узнать, что его ноутбук находится рядом со зданием КГБ в Минске. Также он узнал новый пароль от его электронной почты. «Неизвестные, судя по всему, используя мой компьютер и телефон (у меня была двухфакторная верификация), заменили пароль в моей почте на kgb123», — говорит Родненков.

Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов вместе с Марией Колесниковой пропали 7 сентября. На следующее утро они оказались на украинской границе, которую секретари смогли пересечь. В этот же день они дали пресс-конференцию. На ней они рассказали, как силовики заставили их покинуть Беларусь.