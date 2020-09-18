МВД и СК: мужчина, который поджег себя возле Смолевичского РОВД, ранее пытался покончить с собой

Следственный комитет опубликовал сообщение, в котором указано, что мужчина, который поджег себя около здания Смолевичского РОВД, пытался покончить с собой 16 сентября.

«Предварительно установлено, что в 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонности к суицидам. Накануне, 16 сентября, сотрудниками милиции была пресечена еще одна его попытка суицида, в ходе которой мужчина предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни. В этот раз, прежде чем облить себя бензином, он также уведомил, позвонив в дверной звонок здания РОВД».

Согласно сообщению, опубликованному МВД, мужчина «неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков, также высказывался о попытках суицида».

«Несколько дней назад мужчина звонил в милицию с сообщением, что он на кладбище сводит счеты с жизнью. Правоохранители выехали туда и предотвратили его действия», — сказано в сообщении МВД.

«Он же когда пытался совершить суицид на кладбище, то сам говорил милиции, что не хочет жить. Говорил, что жизнь не сложилась», — рассказал «Нашай Ніве» председатель сельсовета.

По информации СК, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он госпитализирован. СК уточняет, что следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.



Обновлено в 18:25. Добавлена информация про попытку суицида от председателя сельсовета.