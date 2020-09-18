«Любимую не отдают»: Солодуха, Киркоров, Басков и другие певцы записали песню с цитатой Лукашенко в названии
«Любимую не отдают»: Солодуха, Киркоров, Басков и другие певцы записали песню с цитатой Лукашенко в названии
18 сентября 2020, 10:23
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Беларуские и российские исполнители выпустили видеоклип, названный по одной из цитат Лукашенко. Видеоклип, подписанный «Артисты за мир — Любимую не отдают» вышел на ютуб-канале группы «Аура».

Видео: aura.by

В видеоклипе приняли участие беларуские и российские исполнители, среди них Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, Руслан Алехно, Анита Цой, Денис Майданов, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Виктория Алешко, группа «Аура», Жанет, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Арт-группа «Белорусы», Владимир Громов, Анастасия Москвина и сестры Валентина и Александра Груздевы.

Сам Лукашенко напрямую в клипе не упоминается, но словами «любимую не отдают» он закончил одно из выступлений во время президентских выборов.

     
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