Священника, принявшего участие в акции против насилия, осудили на 10 суток

Гомельского священника Владимира Дробышевского суд приговорил к 10 суткам ареста, сообщает TUT.by.

Сегодня священника вызвали в Советский РОВД, «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс». Оттуда его доставили в суд, где дали 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Священник провел одиночный пикет в Гомеле 13 августа. Он стоял под окнами Следственного комитета с плакатом, на котором было написано «Спыніце гвалт». Позже священника видели на другой массовой акции протеста.