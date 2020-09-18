Шестилетнего сына активистов «Европейской Беларуси» передали в приют, пока его мать была в милиции

Шестилетнего сына активистов «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя из школы передали в приют, написала в фейсбуке журналистка Ирина Халип. Подробности «Медиазоне» рассказала сама Елена Лазарчик.

По словам активистки, 17 сентября ее задержали три милиционера. Они попросили предъявить документы, которых у Лазарчик при себе не было. Тогда силовики предложили ей проследовать с ними для установления личности. «Возили какими-то кругами, завезли в какую-то непонятную ментовку. Когда выходила, было темно. Естественно, в школу я не попала, маленького с продленки забрать не смогла из-за того, что меня арестовали», — говорит активистка.

По словам Лазарчик, ее сына Артема тем временем отвезли в приют Фрунзенского района Минска, хотя директриса школы знала телефоны бабушки и совершеннолетней сестры мальчика.

На следующий день к Лазарчик домой приходили из школы, чтобы проверить жилищно-бытовые условия. По ее словам, придраться проверяющим было не к чему, несмотря на это, Артема пока не отдают родителям, ссылаясь на необходимость социального расследования. «Да ради бога, проводите. Только мелкого верните. 14 дней они собираются проводить расследование. Ребенок в приюте. Они не хотят мне его отдавать», — говорит активистка.

Она отмечает, что чиновники перекладывают друг на друга ответственность за ситуацию, в которой оказался Артем: «Я звоню в управление образования, они мне отвечают — звоните директору приюта. Я звоню директору приюта. Она говорит, что мне нужна бумажка, чтобы я вам отдала маленького. Никто не знает, кто ее должен выдать».

Директор приюта Марина Станкевич рассказала агентству «Минск-Новости», что ребенка у Елены Лазарчук никто не отнимал — «его временно отправили в приют, чтобы обеспечить безопасную среду».

По ее словам, Лазарчук ранее была лишена родительских прав, поэтому из приюта ребенка ей отдадут при наличии документов, «которые проясняют сложившуюся ситуацию в семье».

По утверждению агенства, у Лазарчук пятеро детей, несколько раз женщину лишали родительских прав в отношении старших детей из-за «отказа их воспитания, сложного материального положения и ненадлежащего исполнения своих обязанностей». Три года назад, пишет «Минск-Новости», Артем признавался находящимся в социально-опасном положении.

19 сентября Лазарчик собирается приехать к приюту, чтобы «как минимум увидить маленького, как максимум забрать его домой».

Обновлено 19 сентября в 13:17. Добавлены слова директора приюта и информация о лишении Елены Лазарчук родительских прав.