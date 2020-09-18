Прокуратура отчиталась о взыскании с минчан денег за работу МЧС по снятию символики

Прокуратура Минска выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о «взыскании с виновных» в Минске трат за работу МЧС по снятию символики и о привлечении 11 человек и 26 юридических лиц к ответственности по статье 23.56 КоАП (нарушение законодательства о пожарной безопасности). Сообщение появилось на сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

По сообщению прокуратуры, МЧС выполнило 87 выездов для снятия «размещенных на зданиях конструкций, не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан». 11 человек и 26 юридических лиц привлекли к ответственности по статье 23.56 КоАП (нарушение законодательства о пожарной безопасности). При этом органы прокуратуры «приняли меры ко взысканию с виновных затрат, которые понесли компетентные органы при восстановлении противопожарной безопасности».

«В частности, организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов, а также привлечение к административной ответственности граждан, виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм о пожарной безопасности, требований законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности», — сказано в сообщении ведомства.