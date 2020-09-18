Координатор волонтерской службы «Вясны» задержана по уголовному делу о подготовке к массовым беспорядкам

В Минске по уголовному делу о подготовке к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 293 УК) задержана координатор волонтерской службы правозащитного центра «Вясна» Мария Рабкова. Об этом сообщает сам центр.

Муж Рабковой Вадим Жеромский рассказал «Вясне», что около девяти вечера 17 сентября они вместе возвращались домой по улице Тимирязева. Посередине улицы остановилось несколько бусов, оттуда выбежали силовики и положили Рабкову и Жеромского лицом в асфальт. После, пишет «Вясна», им сообщили, что они задержаны по уголовному делу о массовых беспорядках. Утверждается, что задерживали правозащитницу и ее мужа сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

После пару посадили в разные микроавтобусы. Жеромского повезли на обыск в квартиру, где изъяли технику, деньги и личные вещи. Затем его отвезли на допрос в ГУБОПиК, «водили по коридорам с мешком на голове» и после отпустили. Где находится Мария Рабкова, неизвестно.