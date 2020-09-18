Задержанная координатор волонтеров «Вясны» находится в ИВС на Окрестина

Задержанная 17 сентября по уголовному делу о о подготовке к массовым беспорядкам координатор волонтеров правозащитного центра «Вясна» Мария Рабкова помещена в ИВС в переулке Окрестина, пишет «Вясна». Уголовное дело против нее ведет управление Следственного комитета по Минску.

Ранее муж Рабковой Вадим Жеромский рассказал «Вясне», что около девяти вечера 17 сентября он вместе с супругой вместе возвращались домой по улице Тимирязева. Посередине улицы остановилось несколько микроавтобусов, оттуда выбежали силовики и положили Рабкову и Жеромского лицом в асфальт. После, пишет «Вясна», им сообщили, что они задержаны по уголовному делу о массовых беспорядках. Утверждается, что задерживали правозащитницу и ее мужа сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

После пару посадили в разные микроавтобусы. Жеромского повезли на обыск в квартиру, где изъяли технику, деньги и личные вещи. Затем его отвезли на допрос в ГУБОПиК, «водили по коридорам с мешком на голове» и после отпустили.