Редактор государственной газеты «СБ — Беларусь сегодня» обвинил протестующих в поджоге его машины

Редактор государственной газеты «СБ — Беларусь сегодня» Роман Рудь рассказал в фейсбуке, что его машину подожгли, и обвинил в этом протестующих.

«К вопросу о белых и пушистых "мирных протестующих". За то, что я имею гражданскую позицию, отличную от их точки зрения, сожгли мою машину.

Сначала раскидали ее фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль. А вечером 14 сентября, когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли», — сказано в сообщении.

К посту Рудя в фейсбуке прилагаются фотографии. На одной из них видна горящая машина и несколько пожарных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 218 УК РБ «умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом».

Обновлено в 18:15. Добавлена информация от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.