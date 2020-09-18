В Смолевичах мужчина поджег себя около здания милиции

В Смолевичах неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег около здания милиции, пишет «Белсат» со ссылкой на свидетелей. По словам очевидцев, мужчина совершил самоподжог в знак протеста против действий силовиков.

«Наша Нiва» опубликовала фото мужчины. По информации издания, он получил ожоги 90% тела, сейчас ему помогают врачи.

Телеграм-канал Nexta опубликовал видео, на котором запечатлен момент поджога.

По информации TUT.by, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Очевидец рассказал изданию подробности произошедшего.

«Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, то это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли», — сообщил он TUT.by.

По информации TUT.by, мужчина, перед тем как себя поджечь, не кричал каких-либо лозунгов — просто поджег себя, а сотрудник РОВД потушил его из огнетушителя. Сейчас мужчина находится в реанимации в Смолевичской районной больнице.



Обновлено в 14:47. Добавлена информация TUT.by