Максиму Знаку предъявили обвинение, он объявил голодовку

Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Знак объявил голодовку в знак несогласия с обвинениями. Об этом TUT.by сообщил защитник Знака Дмитрий Лаевский.



По словам Лаевского, Знак пришел к выводу, что в Республике Беларусь не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».