Nexta опубликовал данные 1003 сотрудников МВД

Телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 сотрудников МВД Беларуси.

«При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — предупреждает телеграм-канал.

Nexta просит подписчиков делиться «фактами про преступления конкретных людей из списка, а также их личной информацией (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники)», и сообщить, если в базе оказался «сотрудник, который не причастен или уже не служит».

В гугл-таблице, в которой приведен список сотрудников МВД, указаны их полные имена, даты рождения, места службы и звания.

Кроме того, отдельно Nexta Live опубликовал личные данные семерых офицеров спецназа «Алмаз» — в частности, места прописки и их мобильные телефоны.

Обновлено в 20:23: дополнено информацией об офицерах «Алмаза».