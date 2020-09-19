Активистка «Европейской Беларуси» забрала из приюта сына, которого доставили туда, пока она была в милиции

Активистке движения «Европейская Беларусь» Елене Лазарчик отдали из приюта ее шестилетнего сына, она принесла необходимые для этого документы, сообщает TUT.by.

Днем возле социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района собралось несколько десятков людей, они пришли поддержать Елену Лазарчик, которая приехала забирать сына. Около 13:30 женщина вышла с территории приюта с ребенком.

Об изъятии ребенка у активистов Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя первой сообщила журналистка Ирина Халип. Сама Лазарчик подтвердила это «Медиазоне». Позже стало известно, что ранее активистку лишали родительских прав, а ее младший сын признавался находящимся в социально-опасном положении.