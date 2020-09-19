Минздрав: мужчину, который поджег себя перед РОВД в Смолевичах, перевели в минский ожоговый центр

Мужчину, который совершил самоподжог перед отделом милиции в Смолевичах, перевезли в Республиканский ожоговый центр в больницу скорой медпомощи. Об этом сообщает Минздрав.

Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

18 сентября в Смолевичах неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег около здания милиции. По информации «Нашей Нiвы», он получил ожоги 90% тела. По информации TUT.by, мужчина, перед тем как себя поджечь, не кричал каких-либо лозунгов — просто поджег себя, а сотрудник РОВД потушил его из огнетушителя. Сейчас мужчина находится в реанимации в Смолевичской районной больнице.









