TUT.by: на жителей Ждановичей составляют административные протоколы за чаепитие во дворе

На жителей агрогородка Ждановичи в Минском районе составляют административные протоколы за чаепитие в одном из дворов 10 сентября, сообщает TUT.by. Как минимум два человека были задержаны до суда.

Как утверждают собеседники издания, внимание милиции привлекло фото со встречи соседей, где некоторые из них держат в руках бело-красно-белые флаги.

Евгений Волович, житель Ждановичей, находился под стражей около суток. Его обвиняли по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия). Суд назначил ему штраф в 10 базовых величин (270 беларуских рублей).

В милиции ему говорили, что пить чай и собираться с соседями можно, но без символики, потому что если фото с таких собраний с флагами попадают в медиа, им из-за этого «прилетает по шапке».

По словам Воловича, протокол составили также на его тещу и еще одну участницу чаепития.

Жена еще одного мужчины, который есть на снимке, рассказала, что муж был задержан в пятницу, 18 сентября, и до сих пор находится в заключении. Мужчину поместили в ИВС Минского района до суда — то есть до понедельника.

Еще одна участница чаепития Марина (имя изменено) рассказала, что на нее тоже составили протокол, но не стали задерживать. Девушка говорит, что ей известно как минимум восемь человек, которых вызывали в милицию по поводу чаепития.