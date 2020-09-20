ОНТ и «Беларусь 1»: задержанного по делу о беспорядках жителя «Площади перемен» заподозрили в планах использовать яды против милиции

Государственные телеканалы ОНТ и «Беларусь 1» показали сюжеты о задержанном по делу о массовых беспорядках Степане Латыпове, в которых утверждается, что минчанин собирался использовать яды против милиционеров. На сюжеты обратил внимание TUT.by.

40-летний Латыпов работает промышленным альпинистом со специальностью арборист, то есть специалист по обслуживанию деревьев и уходу за ними как за индивидуальными организмами.

Телеканал ОНТ утверждает, что Латыпов организовал незаконный канал поставок в страны опасных химикатов. По версии силовиков, Латыпов планировал использовать их как опасные яды против милиционеров.

В подтверждение версии ОНТ приводит фрагмент телефонного разговора, в котором звучит голос именно Латыпова: «Знаешь, они якобы следят за порядком. А мы обрезаем деревья на кладбищах и обрабатываем химией вокруг их дач. Так мы, между прочим, можем забить на свое и подумать, ***** нам такие менты, которые голосуют за Лукашенко и убивают за Лукашенко? Я тоже найду много препаратов, которыми я могу обработать вокруг их дач, что они потом блевотиной будут исходить».

Неназванный оперативный сотрудник ГУБОПиК со скрытым лицом в сюжете утверждает, что Латыпов собирался использовать против сотрудников вещество, содержащее яд дифосфина.

Также оперативник рассказывает, что через мессенджеры и соцсети Латыпов собирал деньги «на подрывную деятельности по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции, организовывал несанкционированные акции в столице по размещению на фасадах зданий запрещенные символики, флагов, муралов».

Сюжет «Беларусь 1» во многом повторяет эфир ОНТ. Единственное, в нем дают высказаться самому Латыпову: он говорит, что находится в подавленном состоянии и готов сотрудничать со следствием.

Латыпов был задержан 15 сентября в своем дворе. Сейчас он арестован по статье 293 УК РБ (массовые беспорядки).