Редактор Sputnik уволилась из агентства после того, как вместо бастующих журналистов стали работать российские сотрудники
Редактор Sputnik уволилась из агентства после того, как вместо бастующих журналистов стали работать российские сотрудники
20 сентября 2020, 15:50
424
 
 
 
 
 

Редактор Sputnik в Беларуси Татьяна Лицкевич уволилась из агентства в знак протеста. Об этом журналистка сообщила в фейсбуке.

По словам Лицкевич, она подала заявление об увольнении «в тот день, когда стало известно о десанте россиян, прилетевших поддерживать зашатавшегося правителя». Вероятно, речь идет о российских сотрудниках холдинга RT, приехавших работать вместо уволившихся в знак протеста журналистов беларуских государственных каналов.

Закончился месяц отпуска, теперь можно сообщить официально: я больше не работаю редактомом на Sputnik Беларусь....

Опубликовано Светланой Лицкевич Суббота, 19 сентября 2020 г.

«Руководство проявило гуманизм, попросило взять отпуск, подумать и переосмыслить. За это время поняла: с каждым днем становится все легче от осознания, что дальше все это — уже без меня. Не смогу я поставить заметку про пушистых омоновцев, жестоко избиваемых митингующими и про то, как девушки красками себе синяки рисуют. Мой внутренний енот просто разорвется от отчаяния», — написала Лицкевич.

Sputnik основан международным информационным агентством «Россия сегодня», главный офис которого находится в Москве. Главный редактор RT Маргарита Симоньян занимает аналогичную должность и в Sputnik.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей