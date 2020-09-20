Редактор Sputnik уволилась из агентства после того, как вместо бастующих журналистов стали работать российские сотрудники

Редактор Sputnik в Беларуси Татьяна Лицкевич уволилась из агентства в знак протеста. Об этом журналистка сообщила в фейсбуке.

По словам Лицкевич, она подала заявление об увольнении «в тот день, когда стало известно о десанте россиян, прилетевших поддерживать зашатавшегося правителя». Вероятно, речь идет о российских сотрудниках холдинга RT, приехавших работать вместо уволившихся в знак протеста журналистов беларуских государственных каналов.

Закончился месяц отпуска, теперь можно сообщить официально: я больше не работаю редактомом на Sputnik Беларусь.... Опубликовано Светланой Лицкевич Суббота, 19 сентября 2020 г.

«Руководство проявило гуманизм, попросило взять отпуск, подумать и переосмыслить. За это время поняла: с каждым днем становится все легче от осознания, что дальше все это — уже без меня. Не смогу я поставить заметку про пушистых омоновцев, жестоко избиваемых митингующими и про то, как девушки красками себе синяки рисуют. Мой внутренний енот просто разорвется от отчаяния», — написала Лицкевич.

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