Стачком «Беларуськалия»: один из шахтеров отказался подниматься на поверхность в знак протеста

Шахтер «Беларуськалия» Олег Куделка отказался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его политические требования, передает стачком «Беларуськалия». Эту информацию один из коллег шахтера подтвердил TUT.by.

«По предварительной информации от работников рудника 4РУ: нервы еще одного шахтера не выдержали творящегося в стране беспредела и беззакония. После ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований», — сказано в сообщении стачкома.

Позже стачком опубликовал заявление Олега Куделки, в котором тот требует отставки гендиректора «Беларуськалия», освобождения всех заключенных членов стачкома, прекращения давления на членов стачкома и отмену их увольнений. Кроме того, в тексте есть требование «прекратить беспредел силовиков, прекратить запугивания, задержания и избиения мирного населения страны».

Жена Куделки сообщила стачкому, что Куделка звонил ей и рассказал, что его подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами везут в психоневрологический диспансер.

Ранее стачком сообщал, что к предприятию подъехала скорая помощь, после чего в нее посадили человека и увезли.

Шахтеры, собравшиеся в поддержку Олега Куделки около предприятия, сообщили о своем задержании, пишет стачком.

Вечером шахтеров отпустили из РОВД. Задержанным остается представитель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун, передает TUT.by. В отношении Бокуна ведется административный процесс, по какой статье — неизвестно.

«Нас задерживают. Всех», — сказано в сообщении стачкома.

Обновлено в 12:03. Добавлена информация о звонке шахтера жене.

Обновлено в 12:12. Добавлено сообщение шахтеров о задержании.

Обновлено в 17:54. Добавлена информация об освобождении шахеров из РОВД.