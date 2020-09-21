«Белсат»: протестующего шахтера, которого отвезли в диспансер, отпустили, позже он должен явиться в РУВД

Протестующего шахтера «Беларуськалия» Олега Куделку выпустили из диспансера, в который его увезли на скорой после того, как его вывели на поверхность, пишет «Белсат». Позже он должен будет явиться в РОВД.

Куделка рассказал, что не привязывался наручниками в шахте и сам согласился пройти с милиционерами. Сотрудники диспансера проверяли, находится ли Куделка в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Куделка отказался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его политические требования.

В своем заявлении Куделка требовал отставки гендиректора «Беларуськалия», освобождения всех заключенных членов стачкома, прекращения давления на членов стачкома и отмену их увольнений. Кроме того, в тексте есть требование «прекратить беспредел силовиков, прекратить запугивания, задержания и избиения мирного населения страны».

Позже жена Куделки сообщила стачкому, что Куделка звонил ей и рассказал, что его подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами отвезли в психоневрологический диспансер.

Позже шахтеры, собравшиеся в поддержку Олега Куделки около предприятия, сообщили о своем задержании.

«Нас задерживают. Всех», — сказано в сообщении стачкома.