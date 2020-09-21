Мининформ ограничил доступ к сайтам фондов BYSOL, «Беларусь Будущего» и «Дапамажы.by»

Министерство информации ограничило доступ к трем сайтам благотворительных фондов: «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и BYSOL, сообщает TUT.by.

Сайты belarus-future.org, dapamazhy.by и bysol.by, попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 сентября. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Благотворительный фонд «Беларусь будущего» основал бывший глава Парка высоких технологий и не зарегистрированный кандидатом на выборах президента Валерий Цепкало. Целями фонда указаны «поддержка развития демократии и инициатив активного гражданского общества», «предоставление гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований», «консультации и помощь в трудоустройстве, а также получении образования за границами Республики Беларусь» и «правозащитная деятельность».

Платформа «Дапамажы.by» позиционирует себя как инициативу «для помощи людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции (и не только им)».

Основная задача фонда BYSOL — сбор средств для помощи тем, кто остался без работы по политическим причинам.

«Мы помогаем каждому, кто был репрессирован или потерял работу из-за участия в забастовках или мирных акциях протеста в Беларуси. Мы поддерживаем государственных служащих и сотрудников силовых ведомств, которые оставили свои посты в знак протеста против насилия над демонстрантами и фальсификации выборов» — указано на сайте фонда.