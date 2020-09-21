Лукашенко назначил новых ректоров медицинских вузов и гендиректора «БелАЗа»

Александр Лукашенко провел кадровые перестановки и сменил трех ректоров медицинских вузов, генерального директора «БелАЗа» и еще нескольких должностных лиц. Информация об этом опубликована на сайте Лукашенко.

Лукашенко назначил Сергея Рубниковича ректором Белорусского государственного медицинского университета. На этом посту он сменил Анатолия Сикорского. До этого Рубникович был завкафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БелМАПО.

Ректором Гомельского государственного медицинского университета вместо Анатолия Лызикова стал Игорь Стома — доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ.

Лукашенко также назначил Елену Кроткову ректором Гродненского государственного медицинского университета. Ранее эту должность занимал Виктор Снежицкий. Кроткова — бывшая начальница главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома и член Совета Республики.

Кроме этого, Лукашенко назначил Вячеслава Даниловича ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь, а Сергея Никифоровича — генеральным диркетором ОАО «БелАЗ».

Заместителем министра здравоохранения Лукашенко назначил Александра Тарасенко, а Дмитрий Кийко, Елена Печень и Ольга Тарасевич стали первым заместителем министра финансов и заместителями минфинансов соответственно.

Помимо этого, Лукашенко назначил Петра Бровкина первым заместителем председателя госкомитета по имуществу. Николай Бобер стал заместителем председателя. Первым заместителем председателя Могилевского облисполкома Лукашенко назначил Анатолия Уласевича.