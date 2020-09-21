Суд отклонил жалобу адвоката Марии Колесниковой, она останется в СИЗО

Минский городской суд отказал в жалобе Марии Колесниковой на заключение под стражу, сообщает Onliner.

Такое же решение суд принял в отношении адвоката Колесниковой и юриста штаба Виктора Бабарико Ильи Салея, передает ТАСС. Он остается под стражей.



16 сентября следователи предъявили члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой обвинение по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК).

Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли ее в неизвестном направлении. Вскоре после этого еще несколько членов Координационного совета перестали выходить на связь. На следующий день государственное агентство «Белта» сообщило, что Колесникова задержана пограничниками при попытке пересечь границу Украины. Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, что силовики отвезли их с Колесниковой к границе и заставляли покинуть Беларусь — секретари уехали, но Колесникова порвала свой паспорт и осталась в стране.

9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО №1 Минска. 11 сентября Колесникову перевели в следственный изолятор в Жодино.

12 белорусских правозащитных организаций объявили членов Координационного совета и участников штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными.

Обновлено в 18:07. Добавлено решение по жалобе Ильи Салея.