МВД: Nexta опубликовал данные о милиционерах четырехлетней давности

Список с данными сотрудников МВД, опубликованный телеграм-каналом Nexta, содержит данные четырехлетней давности, рассказала в прямом эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли на другие должности, в другие подразделения ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет», — сказала представитель министерства.

По словам Чемодановой, «конфиденциальная информация о сотрудниках опубликована не была». Пресс-секретарь отметила, что «за восемь месяцев текущего года из органов внутренних дел уволилось на 11% меньше милиционеров, чем за тот же период 2019 года».