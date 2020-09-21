Стрельбу силовика по журналистке «Нашай Нiвы» сочли «несчастным случаем на производстве» и решили оштрафовать издание

Главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович рассказал в фейсбуке, что издание оштрафуют за ситуацию с выстрелом силовика в журналистку Наталью Лубневскую.

«Стрельба по журналистке была "несчастным случаем на производстве". Мы его не предотвратили, не провели собственное расследование на протяжении трех дней и не сообщили о случившемся в соответствующие инстанции», — сказано в сообщении Мартиновича.

По словам главреда «Нашай Нiвы», ситуация с травмой журналиста — первая для издания, потому алгоритмов действий в таких случаях нет. Бухгалтерский отдел издания уточнил, какие документы нужно предоставить в «Белгосстрах».

«Специалисты дали список, но предупредили, что в любом случае по результатам обзора "Наша Нива" должна получить штраф от госорганов (в данном случае от государственной инспекции труда — МЗ) — потому что они не сообщили об аварии и не провели собственное расследование», — уточняет Мартинович.

По словам главреда издания, уголовное дело против стрелявшего в журналистку силовика пока не возбуждено, Следственный комитет проводит проверку. По словам Мартиновича, ему сообщили устно, что проверка продлена еще на месяц, однако официального уведомления пока не приходило.

16 сентября журналистку «Нашай Нiвы» Наталью Лубневскую выписали из больницы скорой медицинской помощи. Ее ранило в ногу резиновой пулей во время протестов 10 августа на улице Кальварийской в Минске. После инцидента Лубневская подала заявление в Следственный комитет на действия силовиков, проверку по заявлению журналистки продлевали до 21 сентября.