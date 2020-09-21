В отношении двоих жителей Жлобина возбудили дело об оскорблении милиционера

В отношении двоих жителей Жлобина, оскорбивших милиционера в телеграм-чате, возбудили уголовное дело по статье 369 УК, сообщает пресс-служба МВД.

20 августа МВД опубликовало видео, как водитель пытался уехать от сотрудника ГАИ, но тот схватился за машину и упал. По данным МВД, видео появилось в одном из жлобинских телеграм-чатов. На публикацию отреагировали двое жителей Жлобина — оскорбили милиционера.



Пресс-служба министерства опубликовала видео с извинением мужчин. На нем также показаны скриншоты сообщений, содержащих оскорбления.