СК проводит проверку по заявлению программиста, который рассказал об изнасиловании в автозаке

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по заявлению мужчины, который рассказал об изнасиловании милиционером в автозаке после задержания на протестах, передает РИА новости со ссылкой на СК.

Как сообщили агентству в ведомстве, мужчина «действительно обращался с заявлением, и Следственный комитет проводит проверку».

14 сентября правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад со свидетельствами 30-летнего программиста Алеся, который рассказал об изнасиловании дубинкой и избиениях.

По его словам, которые передавала HRW, он был задержан в центре Минска 11 августа. Насилие совершил старший сотрудник ОМОН в милицейской машине.

«[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать — дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы — два передних зуба покрошились», — цитировала постарадавшего HRW.



16 сентября начальник криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич заявлял, что «нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции». Всего в СК подано более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны милиции во время протестов, но нет ни одного про изнасилования, говорил Казакевич.

Представитель МВД считает, что информация об изнасиловании сотрудниками милиции «является фейком».