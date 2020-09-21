Суд отказал в жалобе на заключение Максима Знака под стражу

Минский городской суд отклонил жалобу адвоката Дмитрия Лаевского на заключение его подзащитного, члена Координационного совета Максима Знака, под стражу, пишет «Радые Свабода».

По сообщению издания, при вынесении решения Максим Знак не присутствовал, а экран видеосвязи с ним был выключен.

9 сентября адвоката и члена президиума Координационного совета Максима Знака заключили под стражу. Об этом адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил TUT.by.

18 сентября Знаку предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Знак объявил голодовку в знак несогласия с обвинениями.