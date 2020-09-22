«Вясна» опубликовала список известных правозащитникам фигурантов связанных с выборами и протестами уголовных дел

Правозащитный центр «Вясна» опубликовал список более 200 человек, которые проходят по уголовным делам, возбужденным с начала избирательной кампании.

Всего за четыре с половиной месяца было возбуждено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников протестов после выборов.

Как минимум 87 человек проходят по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК).

Другие уголовные статьи, которые использовались против оппозиционеров — организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК; например, «дело Тихановского»), сопротивление сотруднику органов внутренних дел (статья 363 УК), насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (364 УК) и уклонение от уплаты налогов (статья 243 УК).

68 человек из списка «Вясны» признаны политическими заключенными.