Суд арестовал представителя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна на 25 суток

Суд в Солигорске на выездном заседании в районном отделе милиции арестовал представителя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна на 25 суток за участие в несанкционированной акции (статья 23.34 КоАП) и неповиновение милиционеру (статья 23.4 КоАП), сообщает в телеграме стачком.

Бокуна задержали 21 сентября вместе с еще десятком шахтеров, пришедших поддержать коллегу Олега Куделко, отказавшегося подниматься из шахты в знак протеста. Вскоре его все же подняли на поверхность, а поддерживающих его людей задержали и доставили в РОВД. Вечером из отдела милиции отпустили всех, кроме Анатолия Бокуна.