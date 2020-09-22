МВД: сотрудник ОМОНа подал иск к Nexta о защите чести и достоинства и выиграл дело

Суд Минского района 10 сентября удовлетворил иск сотрудника минского ОМОНа Алексея Ковалева о защите чести и достоинства к администратору телеграм-канала Nexta, сообщает пресс-служба МВД.

По решению суда, автор канала должен выплатить Ковалеву компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысяч рублей. Также Nexta должен опровергнуть недостоверную информацию об Алексее Ковалеве.

9 июля несколько анонимных белорусских телеграм-каналов начали распространять видео с низким разрешением, на котором человек, похожий на Валерия Цепкало, занимается сексом с двумя девушками.

Позже телеграм-канал Nexta со ссылкой на собственные источники написал, что «в роли главного героя — клона Цепкало выступил прапорщик милиции, водитель ОМОН ГУВД Мингорисполкома Олег Клементьев». Эту информацию опровергло МВД, сообщив, что Клементьев подал в суд иск о защите чести и достоинства.

Вскоре Nexta признал, что Клементьев не имеет отношения к ролику, и назвал имя Алексея Ковалева.