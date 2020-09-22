В Гомеле задержали сына обвиняемой в массовых беспорядках

В Гомеле задержали Александра Каневского, старшего сына обвиняемой в массовых беспорядках (статья 293 УК) Татьяны Каневской, сообщает местное издание «Сильные новости» со ссылкой на брата задержанного.

Силовики сообщили отцу Александра, что задержали того за то, что он «нанес повреждение сотруднику милиции».

Дома у семьи провели обыск. «Забрали носители информации: новые компьютеры, винчестеры и прочее. Это новая техника, которую нам помогли приобрести после обыска по Татьяниному делу. Тогда у нас тоже все это забрали», — рассказали изданию родственники Александра.

34-летнего Александра Каневского задержали еще утром — около 7:30. Молодой человек был в машине отца, который въезжал в ворота предприятия «Метабел», где они оба работают. Однако автомобилю преградил дорогу красный микроавтобус — оттуда вышли люди в масках и забрали Александра. Один из неизвестных показал милицейское удостоверение. Тогда точной причины задержания силовики не назвали.

Татьяна Каневская сейчас находится в минском СИЗО на Володарского. Ее обвиняют в массовых беспорядках (статья 293 УК). Правозащитники признали ее политзаключенной.