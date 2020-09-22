Суд оставил под стражей координатора волонтеров правозащитного центра «Вясна»

Суд Партизанского района отказал в жалобе адвокату координатора волонтерской службы «Вясны» Марии Рабковой на меру пресечения, сообщает правозащитный центр.
Мария Рабкова останется под стражей в СИЗО-1. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом заседании.
Марию Рабкову задержали Минске 17 сентября сотрудники ГУБОПиК, когда она возвращалась домой вместе с мужем Вадимом Жеромским по улице Тимирязева. По информации «Вясны», Рабкова — подозреваемая по уголовному делу о подготовке к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 293 УК).
21 сентября 11 беларуских правозащитных организаций признали Рабкову политической заключенной.
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