Суд оставил под стражей координатора волонтеров правозащитного центра «Вясна»

Суд Партизанского района отказал в жалобе адвокату координатора волонтерской службы «Вясны» Марии Рабковой на меру пресечения, сообщает правозащитный центр.

Мария Рабкова останется под стражей в СИЗО-1. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом заседании.

Марию Рабкову задержали Минске 17 сентября сотрудники ГУБОПиК, когда она возвращалась домой вместе с мужем Вадимом Жеромским по улице Тимирязева. По информации «Вясны», Рабкова — подозреваемая по уголовному делу о подготовке к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 293 УК).



21 сентября 11 беларуских правозащитных организаций признали Рабкову политической заключенной.