Главный редактор «Нашай Нівы» — подозреваемый по уголовному делу о клевете

Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович — подозреваемый в уголовном деле о клевете, написала в фейсбуке его жена, журналистка TUT.by Адарья Гуштын.

«Егор Мартинович — подозреваемый по статье 188 УК РБ (клевета, за высказывание диджея Соколовского про Барсукова). Трое суток, как и ожидалось, он проведет в изоляторе», — пишет Адарья Гуштын.

24 сентября Следственный комитет подтвердил, что расследует уголовное дело о клевете, и что в качестве подозреваемого задержан Егор Мартинович. Следственный комитет утверждает, что в августе этого года на «Нашай Ніве» была размещена публикация, «содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел».

Утром 23 сентября в квартире Егора Мартиновича и Адарьи Гуштын прошел обыск, после которого главного редактора «Нашай Нівы» увезли на допрос в Следственный комитет.

По словам Адарьи Гуштын с обыском пришли из-за статьи, опубликованной в «Нашай Ніве» про «диджеев перемен». В ней диджей Владислав Соколовский рассказывал, что в карцере в переулке Окрестина в Минске его ударил замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

Обновлено 24 сентября в 14:26. Добавлен релиз СК.