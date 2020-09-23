В квартире главного редактора «Нашай нівы» прошел обыск, его повезли на допрос в СК

В квартире главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича УСБ МВД провело обыск, написала в фейсбук его жена Адарья Гуштын. Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта и симкарта. Егора Мартиновича повезли в Следственный комитет на допрос, сообщает БАЖ.

«Заведено дело по статье 188 УК РБ "Клевета". Пока у Егора Мартиновича нет никакого статуса», — написала в своем фейсбуке Адарья Гуштын. По словам журналистки, раньше он уже давал пояснения по статье, сегодня он должен был ознакомиться с результатами лингвистической экспертизы.

По словам Адарьи Гуштын с обыском пришли из-за статьи, опубликованной в «Нашай ніве» про диджеев перемен. В ней утверждалось, что в карцере на Окрестина Влада Соколовского ударил замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

«Начальник мне говорит: "Включил музыку? Перемен хотел? Столько людей вышло на улицы, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10". Два раза ударил он меня и вышел. Выходя, сказал: "Чего это он здесь как в санатории? Сделайте, как надо"».

После того, как диджеи вышли на свободу, Соколовский узнал в «начальнике» Александра Барсукова.

14 августа Александр Барсуков выходил к собрашивимся возле Окрестина и говорил, что «в камере никого не избивали».

Обновлено в 10:09. Добавлена информация, что проводит обыск УСБ МВД.

Обновлено в 12:30. Егора Мартиновича увезли на допрос в СК, добавлены слова Адарьи Гуштын про статью о клевете.